Богота, , 06:21 — REGNUM Оказавшихся под завалами 11 шахтеров в Колумбии, по всей видимости, спасти не удастся, заявил секретарь правительства колумбийского штата Кальдас Джон Жаиро Кастано в ходе пресс-конференции.

По его словам, спасатели в настоящее время пытаются остановить проникновение дождевой воды в шахту и пытаются опустить насос, чтобы убрать лишнюю воду на руднике. Кастано добавил, что шансы на спасение горняков — крайне низкие. При этом он подчеркнул, что власти штата Кальдас уже оказывают психологическую помощь родственникам пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта на руднике в колумбийском штате Кальдас произошла авария, в результате которой под завалами оказались не менее 15 человек. По предварительной версии, причиной ЧП мог стать сход оползня.

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