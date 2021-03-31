Абакан, , 06:20 — REGNUM Первый случай присасывания клеща зарегистрирован в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Пострадал ребёнок в возрасте трёх с половиной лет, проживающий в селе Таштып. Он не был привит от клещевого энцефалита.

Добавим, в Хакасии продолжается весенняя прививочная кампания против клещевого энцефалита. По состоянию на 30 марта привито 14,1 тысячи человек, в том числе 8,7 тысячи детей.

Как сообщало ИА REGNUM, клещи уже проснулись и в других регионах Сибири.

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