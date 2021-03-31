Владимир, , 06:17 — REGNUM Налоговая инспекция обратилась с банкротным иском к ГУП «Муромский кирпичный завод». Исковое заявление арбитраж Владимирской области пока к производству не принял, а вот ответчик с такими данными оказался ликвидированным ещё 12 лет назад, передаёт ИА REGNUM.

Завод во Владимирской области

Иск от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Владимирской области поступил в суд 25 марта 2021 года и подан к ГУП. Сумма претензий составляет 665 501,64 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ГУП было учреждено в 1996 году, и роль учредителя выполнял комитет по управлению госимуществом региона. Между тем данное госпредприятие было ликвидировано ещё в марте 2009 года, после завершения процедуры конкурсного производства. Завод был обанкрочен.

По тому же адресу, который фигурирует в адресе ответчика по банкротному иску и где базировалось ГУП, на сегодня зарегистрировано одноимённое ООО, принадлежащее частному лицу. ООО работает с 2006 года по тому же профилю.