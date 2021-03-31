Чебоксары, , 06:16 — REGNUM В Чувашии продолжается электронная запись на вакцинацию от COVID-19, наибольшей популярностью пользуется запись через единый номер 112, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

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По данным чувашских властей, в настоящее время более 23 тыс. жителей записались на вакцинацию от COVID-19 дистанционно, в том числе через портал госуслуг оставили заявки свыше 5,6 тыс. человек, через единый номер 122 — 5,65 тыс. жителей. Голосовым помощником для записи на иммунизацию воспользовались более 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чувашия получила 5,5 тыс. доз двукомпонентной вакцины «ГамКовидВак» (торговая марка «Спутник V»). С начала пандемии в республику доставлено 42 тыс. дозы вакцины от COVID-19. Ожидается поступление ещё 17 тыс. доз вакцины.

Напомним, в Чувашии лабораторно выявлено 22 748 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 20 762 пациента, скончались 1212.

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