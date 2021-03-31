Владивосток, , 06:23 — REGNUM В рамках весенней призывной кампании-2021 почти 400 человек уйдут в армию из Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Весенний призыв, который продлится до 15 июля и пройдёт в условиях сложной эпидемиологической обстановки и жёстких ограничительных мер.

В вооруженные силы РФ отправятся молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске готовятся к традиционной весенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил РФ.