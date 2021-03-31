Кейптаун, , 06:09 — REGNUM В Южно-Африканской Республике вводится запрет на продажу алкогольных напитков на время Пасхальных праздников, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе пресс-конференции.

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«Мы решили ввести ряд ограничений на Пасхальные праздники», — объявил он.

Отмечается, что запрет будет действовать со 2 по 5 апреля. При этом ограничения не затрагивают употребление алкоголя в ресторанах и барах. Посетителям этих заведений по-прежнему можно будет пить спиртное.

Кроме того, на время праздников вводятся дополнительные ограничения на число участников религиозных мероприятий. Теперь их общее число не должно превышать 250 человек в помещении и 500 на улице.