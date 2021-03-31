Загреб, , 06:09 — REGNUM Хорватские компании проявляют большой интерес к присутствию на рынке Египта с почти миллиардным населением, заявил глава хорватского МИД Гордан Грлич-Радман 30 марта в начале своего двухдневного визита в Каир. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Государство, с которым Хорватия имеет традиционные дружеские отношения, основанные на давнем понимании и партнерстве, Египет является одним из самых важных экономических партнеров Хорватии не только в Африке, но и на Ближнем Востоке», — отметил министр иностранных дел и европейских дел Хорватии.

По его словам, Египет имеет хорошие отношения с арабским миром, и через Египет Хорватия получает доступ к рынку с почти миллиардом потребителей, что позволяет компаниям работать на региональных рынках именно через свой египетский бизнес.

Грлич-Радман подчеркнул, что возможность сотрудничества Хорватии и Египта наблюдается в таких отраслях, как нефтяная, деревообрабатывающая промышленность, энергетика, судостроение, оборонная промышленность и инфраструктурные работы.