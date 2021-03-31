Тюмень, , 06:05 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев посетил в исправительной колонии №2 заключённого, ради интервью с которым журналист «Крик-ТВ» устроил голодовку возле ворот пенитенциарного учреждения. Об этом омбудсмен сообщил порталу 72.ru.

«Условия содержания его устраивают. Как и многие заключённые, он не согласен с решением суда. Про интервью осуждённый даже не заикнулся. У него есть адвокат, с ним и работает. Они прошли все инстанции, всё оставлено в силе», — заявил Сергей Миневцев изданию.

Напомним, журналист телекомпании «Крик-ТВ» Алексей Кузнецов из Екатеринбурга с 29 марта начал голодовку рядом со входом в ФКУ ИК-2 УФСИН РФ. На радикальную акцию, по словам Кузнецова, его толкнуло «странное» поведение руководства УФСИН России по Тюменской области, которое отказывает ему от встречи с осуждённым за действия сексуального характера в отношении 4-летней девочки Владимиром Д.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН, в интервью с заключённым Алексею Кузнецову было отказано в первый раз по объективным причинам.

«Нам направили второй запрос с этой же просьбой. В установленные законом сроки мы ответим на него. Но ждать ответа они не хотят, используют демонстративно-шантажные методы для решения своего вопроса», — сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

Что касается самой голодовки, то она вызывает сомнения у тюменцев. Один из очевидцев утверждает, что Алексей Кузнецов «посидел до девяти вечера у КПП, потом приехала машина, его и аппаратуру погрузили, и поехали до утра голодовать неизвестно куда, вернулись утром с палаткой и дальше начали голодовку».

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