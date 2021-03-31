Чебоксары, , 06:04 — REGNUM В Чувашии степень износа систем водоснабжения превышает 68%, на приведение «трубного хозяйства» в нормативное состояние необходимо ориентировочно около 13 млрд рублей. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил вице-премьер — министр строительства Павел Данилов.

Вице-премьер — министр строительства Павел Данилов Cap.ru

В республике взялись за модернизацию системы водоснабжения и водоотведения, начав с анализа состояния «трубного хозяйства» районных водоканалов. На очереди — бесхозные сети и водонапорные башни поселений.

«Системы водоснабжения и водоотведения Чувашии характеризуется высокой степенью физического износа: система водоснабжения — 68,3%, а система водоотведения — 64,3%. Следствием этого является высокая аварийность, большие потери на сетях, низкий КПД и высокая энергозатратность», — сказал Павел Данилов.

По его словам, на приведение «трубного хозяйства» в нормативное состояние предварительно требуется около 13 млрд рублей.

На 2021 год поставлена задача выработать единую концепцию модернизации системы водоснабжения и водоотведения.