Чебоксары, 31 марта 2021, 06:04 — REGNUM В Чувашии степень износа систем водоснабжения превышает 68%, на приведение «трубного хозяйства» в нормативное состояние необходимо ориентировочно около 13 млрд рублей. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил вице-премьер — министр строительства Павел Данилов.
В республике взялись за модернизацию системы водоснабжения и водоотведения, начав с анализа состояния «трубного хозяйства» районных водоканалов. На очереди — бесхозные сети и водонапорные башни поселений.
По его словам, на приведение «трубного хозяйства» в нормативное состояние предварительно требуется около 13 млрд рублей.
На 2021 год поставлена задача выработать единую концепцию модернизации системы водоснабжения и водоотведения.