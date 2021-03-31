На модернизацию сетей водоснабжения Чувашии нужно 13 млрд – вице-премьер
Чебоксары, 31 марта, 2021, 06:04 — ИА Регнум. В Чувашии степень износа систем водоснабжения превышает 68%, на приведение «трубного хозяйства» в нормативное состояние необходимо ориентировочно около 13 млрд рублей. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил вице-премьер — министр строительства Павел Данилов.
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Вице-премьер — министр строительства Павел Данилов
В республике взялись за модернизацию системы водоснабжения и водоотведения, начав с анализа состояния «трубного хозяйства» районных водоканалов. На очереди — бесхозные сети и водонапорные башни поселений.
«Системы водоснабжения и водоотведения Чувашии характеризуется высокой степенью физического износа: система водоснабжения — 68,3%, а система водоотведения — 64,3%. Следствием этого является высокая аварийность, большие потери на сетях, низкий КПД и высокая энергозатратность», — сказал Павел Данилов.
По его словам, на приведение «трубного хозяйства» в нормативное состояние предварительно требуется около 13 млрд рублей.
На 2021 год поставлена задача выработать единую концепцию модернизации системы водоснабжения и водоотведения.