Джакарта, , 06:10 — REGNUM Министерство транспорта Индонезии 31 марта заявило, что в акватории Яванского моря спасатели обнаружили речевой самописец авиалайнера компании Sriwijaya Air Boeing 737, разбившегося в январе вскоре после взлёта. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что в настоящее время представитель ведомства отказался комментировать находку. Все ответы на вопросы предложено получить в ходе пресс-конференции, которая намечена на 11:00 по местному времени (07:00 мск).

Напомним, 9 марта Boeing 737 компании Sriwijaya Air, на борту которого находилось 62 человека, вылетел из Джакарты в город Пантианак. Через несколько минут после взлёта самолёт рухнул в море в районе архипелага Серибу.

Как сообщало ИА REGNUM, страховая компания Индонезии PT Jasa Raharja выплатила компенсации семьям жертв авиакатастрофы Sriwijaya Air на общую сумму 2,85 млрд индонезийских рупий ($196 тыс.).

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