Благовещенск, , 05:59 — REGNUM Сотрудники прокуратуры и следственного управления Приамурья подвели промежуточные итоги проверки по факту нанесения школьниками Благовещенска себе ранений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службах ведомств.

Читайте также: В Приамурье школьники изрезали себе руки после просмотра видео в соцсетях

Выяснилось, что на одной из перемен школьница нанесла себе царапины на руке из любопытства. Одноклассницы повторили за ней. Сообщается, что царапины у девочек на руках нанесены без выделения крови.

В ходе проверки установлено, что школьницы причинили себе ранения без просмотра какого-либо видео в соцсетях.

«В нарушение закона администрацией школы не были приняты меры к обеспечению безопасного учебного процесса, работа по профилактике подобного поведения несовершеннолетних проводилась неэффективно. По результатам проверки прокуратурой города директору школы внесено представление», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье следователи и прокуроры проверяют информацию, широко растиражированную в соцсетях и СМИ, о том, что школьники порезали себе руки. В СМИ сообщалось о том, что девочки совершили эта после просмотра видео в соцсетях.