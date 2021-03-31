Подгорица, , 06:11 — REGNUM Средний заработок в Черногории без налогов и взносов в феврале, по данным национального статистического агенства Черногории Монстат, составил 529 евро и снизился на 0,2% меньше по сравнению с январём. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Средняя нетто зарплата в феврале 2021 года, по сравнению с тем же месяцем 2020 года, выросла на 1,1%. Средний валовой доход в феврале составил 790 евро.

«Нужно иметь в виду, что потребительские цены в феврале по сравнению с январём выросли на 0,5%, что привело к тому, что реальные доходы за тот же период упали на 0,7%», — заявили в Монстат и добавили, что средний заработок без налогов и вкладов в феврале по сравнению с январём вырос в секторах бизнеса, в сфере недвижимости на 2,7%, образования на 1,1%, государственного администрирования на 0,1%, добычи руды и камня на 0,8%, искусство, развлечений и отдыха на 0,5%, оптовой и розничной торговли на 0,3%, здравоохранения и социальной защиты на 0,2%.