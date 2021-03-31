Веллингтон, , 05:57 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух носителей коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что оба инфицированных прибыли в страну из Индии транзитным рейсом через Объединенные Арабские Эмираты. Локальных случаев распространения инфекции не фиксировалось. Ведомство отмечает, что в стране за прошедшую неделю в среднем выявляли четырех зараженных ежедневно.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 72 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала пандемии выявили 2141 носителя SARS-CoV-2.