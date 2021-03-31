Грозный, 31 марта, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» требует с акционера лопнувшего почти пять лет назад банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой более 46,1 млрд рублей. Претензии конкурсного управляющего банка заявлены в рамках банкротного дела самой Хорошиловой и будут рассмотрены 20 мая 2021 года. Слушания пройдут в арбитраже Чечни, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Общая сумма требований составляет 46 137 282 000 рублей. АСВ просит включить их в третью очередь кредиторов банкира Хорошиловой.

Напомним, «БФГ-Кредит», учрежденный в сентябре 1994 года, лишился лицензии 27 июля 2016 года, занимая по размеру активов в РФ 99-е место. Регулятор отметил, что ООО КБ «БФГ-Кредит» утратил собственный капитал. Собственниками банка являются Юрий и Галина Глоцер (39,67% и 5,33% соответственно), кипрская компания «Фестория консалтэнтс лимитед» с долей 15,5%, Евгений Мафцир — 10%, кипрская компания «Коса холдингз лимитед» — 10% и Тамара Хорошилова с долей 19,5%.

На начало марта 2021 года у банка установлены долги перед 2858 кредиторами на общую сумму свыше 46,4 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Следком России предъявил бывшему заместителю главы правления «БФГ-Кредита» Денису Пуресеве обвинение в растрате почти 13 млрд рублей.