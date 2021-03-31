София, , 05:51 — REGNUM Предварительное решение о частичном снятии карантинных ограничений, действующих в Болгарии из-за ситуации с коронавирусом, приняли власти страны. Об этом заявил глава болгарского минздрава Костадин Ангелов 30 марта в ходе пресс-конференции.

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Так, с 1 апреля в стране смогут обслуживать клиентов вне помещений все предприятия общепита. Это же относится и к непродовольственным магазинам площадью более 300 квадратных метров.

Кроме того, кинотеатрам и заведениям культуры разрешат открыться при условии заполнения залов не более 30%. Также с 5 апреля в стране возобновится работа яслей и детских садов, а с 12 апреля — школ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирландии объявили об ослаблении с 15 апреля карантинных ограничений, действующих в стране из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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