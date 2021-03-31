Москва, , 05:46 — REGNUM Российский валовый внутренний продукт (ВВП) по итогам 2021 года вырастет на 2,9%, а не на 2,6%, как планировал Всемирный банк в декабре прошлого года. Новый прогноз содержится в отчёте финансового института об экономике региона Европы и Центральной Азии.

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«Более низкое, чем ожидалось, сокращение ВВП в 2020 году и быстрое ослабление ограничений, связанных с COVID-19, улучшили динамику роста», — объяснили эксперты Всемирного банка.

По их прогнозу, «экономическое восстановление в РФ наберёт обороты в 2022 году, рост ускорится до 3,2%». Напомним, в декабре 2020 года Всемирный банк оценивал возможный рост российской экономики на уровне 2,6% в 2020 году.

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«Если предположить, что в России не произойдет третьей волны коронавируса, ожидается, доверие потребителей и бизнеса улучшится, что откроет путь к постепенному восстановлению экономики», — заключили экономисты.

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