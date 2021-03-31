Южно-Сахалинск, , 05:46 — REGNUM На Сахалине в Чир-Унвде Тымовского городского округа после капремонта протекла кровля начальной школы-детского сада. Губернатор Валерий Лимаренко поручил оперативно устранить протечки, провести служебное расследование и наказать виновных лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Вода попадает в спортзал и бытовые комнаты.

«Очевидно, что при работах были допущены грубейшие ошибки. Теперь дети и педагоги вынуждены терпеть неудобства. Бюджетные деньги потрачены бездарно», — сказал Лимаренко.

Нарушения при проведении ремонта выявила и прокуратура, которая внесла главе округа представление. Завершить все работы по контракту в здании сельской школы подрядчик ООО «Комплекс Снаб» должен к 1 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Майнском районе Ульяновской области произошёл пожар в сельской школе, из здания были эвакуированы 154 человека.