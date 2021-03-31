Подгорица, , 05:52 — REGNUM В 2020 году в Черногории наблюдались значительные нарушения прав человека, указано в отчете, опубликованном 30 марта Госдепартаментом США. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

В Госдепе утверждают, что парламентские выборы 30 августа прошли в атмосфере конкуренции и поляризации общества из-за религиозных проблем и вопросов национальной идентичности. Ведомство назвало оценки миссии ОБСЕ о том, что выборы были в целом транспортерными и справедливыми, но подчеркнуло, что правящая партия получила недопустимое преимущество от злоупотребления положения и за счёт чрезмерного использования государственных ресурсов и средств массовой информации.

Среди значительных проблем, когда речь идет о правах человека в Черногории, госдепартамент США выделил подозрения в проведении пыток правительством, произвольные аресты и задержания, серьёзные проблемы с правосудием, произвольное нарушение неприкосновенности частной жизни, серьезные ограничения свободы слова, свободы мирных собраний, угрозы насилия в отношении лиц с ограниченными возможностями, членов национальных, расовых, сексуальных и этнических меньшинств.