Тегусигальпа, , 05:41 — REGNUM Полиция Гондураса не пустила караван мигрантов, направлявшийся в США, за границу, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что причиной для отказа послужило отсутствие необходимых документов для выезда за пределы страны, а также отрицательных тестов на выявление коронавирусной инфекции. Полицейским удалось развернуть караван на пропускном пункте у города Коринто. Их отправили обратно на полицейских машинах и автобусах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее второй караван мигрантов около 300 человек выдвинулся из Гондураса по направлению к США. Отмечалось, что власти соседней с Гондурасом Гватемалы ранее объявили режим ЧС из-за коронавирусной инфекции и закрыли границу.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай поймал на 326% больше нарушителей границы