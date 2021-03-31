Токио, , 05:36 — REGNUM Верхняя палата парламента Японии 31 марта одобрила подписанное в феврале соглашение о продлении на следующий финансовый год условий распределения расходов на содержание в стране американских военных баз, которое ранее уже одобрила нижняя палата. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что в течение 2021 года Япония планирует достигнуть договорённости с США о новых условиях распределения этих расходов после 2022 года.

В соответствии с соглашением, расходы японской стороны на базы США в 2021 финансовом году составят порядка 201,7 млрд иен (около $1,9 млрд). В долю Японии входит оплата всех коммунальных расходов и зарплата местному персоналу американских баз.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии одобрило подписанное в феврале соглашение о продлении на следующий финансовый год условий распределения расходов на содержание в стране американских военных баз.

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