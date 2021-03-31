Москва, 31 марта, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Численность госаппарата в России по результатам административной реформы сократилась почти на 10%, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в интервью «Известиям».

Nalog.ru Дмитрий Григоренко

Реформу в ноябре 2020 года анонсировал премьер-министр России Михаил Мишустин, и к сегодняшнему дню проведённая оптимизация стала самой масштабной за последние годы.

«На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств», — сказал Григоренко.

Он добавил, что штатная численность ведомств в центральных аппаратах сократилась на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31,6 тыс. единиц. По оценке правительства, в центральных аппаратах неэффективно использовались до 20% должностей, в территориальных органах — до 12%.

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