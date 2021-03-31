Лондон, , 05:26 — REGNUM Бронзовую статую 18-летней шведской экоактивистки Грете Тунберг установили на территории университета Уинчестера в британском графстве Хэмпшир. Об этом 30 марта передал телеканал BBC.

Установка памятника стоила университету £24 тыс. ($33 тыс.). Вместе с тем отмечается, что многие студенты вуза были разочарованы по поводу этого решения администрации заведения. В студенческом профсоюзе заявили, что решение возвести статую Тунберг является не самым эффективным способом расходования средств вуза из-за складывающейся экономической ситуации в стране на фоне пандемии коронавируса.

Несмотря на это, председатель студсоюза Меган Болл подчеркнула, что памятник экоактивистке «поднимает важные глобальные вопросы и напоминает всем о фантастическом примере» Греты Тунберг.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта британский писатель и журналист Джейк Уоллис Саймонс назвал планы об установке памятника Грете Тунберг в Уинчестере «бесстыдным пиар-ходом», поскольку она не имеет никакого отношения к городу и его университету.

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