Эвенск, Магаданская область, , 05:48 — REGNUM Прокуратура Северо-Эвенского района Магаданской области проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции чиновниками в местной администрации и выявила нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа региона.

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В ходе проверки было установлено, что муниципальные служащие районной администрации в 2019 году предоставили недостоверные, неполные сведения о своих доходах, включая выплаты из социального центра, не упомянули о зарегистрированных правах собственности на земельные участки, а также о счетах в банках.

«По факту нарушений главе Северо-Эвенского городского округа внесено представление, которое находится на рассмотрении», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии после проверки прокуратуры уволили одного сотрудника администрации Назрани, ещё 11 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности.