31 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 09:21 — REGNUM На Ставрополье сложилась напряженная обстановка. Вице-премьер Роман Петрашов задержан как фигурант уголовного дела о мошенничестве. Петрашов стал вторым заместителем главы правительства, задержанным за последний месяц. Первым был Александр Золотарёв, которого подозревают в получении взяток.

Роман Петрашов Gubernator.stavkray.ru

После первого задержания губернатор Владимир Владимиров отправил правительство в отставку, оставив, однако, в статусе и. о. ИА REGNUM выяснило некоторые детали дела Петрашова и его биографии.

Напомним, 12 марта 2021 года в аэропорту был задержан замглавы правительства Ставропольского края Александр Золотарёв, работавший на посту с 2015 года. Сообщалось, что задержание происходило в аэропорту не случайно — фигурант пытался скрыться.

14 марта суд арестовал высокопоставленного чиновника, которому вменяется получение взяток в особо крупном размере — около 63 млн рублей. По данным Следкома, взятки передавались за покровительство при реализации крупных строительных проектов, в основном медицинского назначения.

Александр Золотарев Gubernator.stavkray.ru

На следующий день после ареста Золотарёва губернатор Владимир Владимиров отправил в отставку правительство, обосновав это необходимостью провести антикоррупционный аудит в отношении «всех членов регионального кабмина». Владимиров заявил, что будет проведена полная проверка в отношении каждого, кто войдёт в новый состав правительства, формировать который должны были начать с 30 марта.

После отставки правительства региона прошло две недели — и вот новое задержание. На этот раз Владимиров лишился своей «левой руки» — Романа Петрашова, которому поручал взять контроль над работой сферы курортов и туризма, а также проектной деятельности.

Второе уголовное дело в правительстве

Следком сообщил, что Петрашову вменяется мошенничество.

По имеющимся у следствия данным, в период 2013—2015 годов он, уже тогда занимая должность замглавы правительства, получил не менее 130 млн рублей «под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений». Уточнялось, что деньги передавались как лично, так и через посредников и счета неких подконтрольных ему юрлиц. Расследование продолжается, а в ближайшее время фигуранту определят меру пресечения.

Несколько раз в СМИ попадали видео с совещаний, где Владимиров устраивает разнос Петрашову.

О Петрашове, его связях и родственниках

Известно, что Роман Петрашов, закончивший институт нефти и газа, а также финансовую академию при правительстве РФ, свой трудовой путь начинал в одном из подразделений ООО «Лукойл-Западная Сибирь». До того, как в октябре 2013 года занять пост заместителя главы правительства Ставрополья, он успел побывать на разных должностях, в том числе и первым заместителем генерального директора в территориально-производственном предприятии «Ямалнефтегаз» этого же ООО. В одном из своих интервью Петрашов также рассказал о работе главой представительства компании в Киеве в 2012 году. В «Лукойл-Оверсиз» в задачи руководителя входило поддержание взаимоотношений с министерством топлива и энергетики Украины, а также минприроды. Известно, что супруга Петрашова — Анастасия некоторое время также работала в «Лукойл-Западная Сибирь».

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Zs.lukoil.ru

По словам Петрашова, впервые с будущим губернатором Ставрополья Владимировым он встретился на Ватьёганском месторождении, где работал с 1999 года. Петрашов работал начальником цеха добычи нефти и газа, а Владимиров был заместителем главного инженера ТПП «Когалымнефтегаз».

"Мы вместе осуществляли инвестиционный проект на базе моего цеха. Владимир Владимирович курировал эту работу со стороны головного предприятия», — отмечал Петрашов в интервью порталу vipstav.ru.

Второй раз судьба их свела, когда Владимиров уже занимал пост заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и курировал топливно-энергетический комплекс.

Алекперов Вагит Юсуфович lukoil.ru

У Романа Петрашова необычное и редкое отчество — Ярославлевич. В одном из интервью, данном порталу «Известные люди Юга России», он сам говорит об этом, отмечая, что его отца зовут «Петрашов Ярославль Иванович» и имя у него «действительно редчайшее». Там же он отметил, что его отец «практически всю жизнь работает в нефтегазовой отрасли, отдал много времени и сил компании «Лукойл».

В ЕГРЮЛ на сегодняшний день человек с редким именем Ярославль Иванович Петрашов фигурирует как минимум четырежды. С 1993 по 2005 год в Москве работало некое ЗАО «Лукойл-Комфорт», о котором мало что известно, но, по открытым данным, среди учредителей были ОАО «Лукойл-Москва», нефтяной концерн «ЛАНГЕПАСУРАЙКОГАЛЫМНЕФТЬ» («ЛУКОЙЛ»), образованный постановлением правительства РСФСР в 1991 году (объединил три нефтедобывающих предприятия из Когалыма, Лангепаса и Урая, и ряд нефтезаводов). Третьим учредителем источники указывают Ярославля Ивановича Петрашова.

Помимо этого, за Ярославлем Петрашовым в ЕГРЮЛ числится ООО «НТЦ Энергосистемы», которое работало с 2002 года, а 27 марта 2020 года было ликвидировано. С 2018 года фирма с основным видом деятельности «агентство недвижимости за вознаграждение или на договорной основе» базировалась в Смоленской области.

Между тем в арбитраже Москвы в одном из дел фигурирует некое ООО «НТЦ Энергосистемы» (в ЕГРЮЛ удалось найти лишь одну компанию с таким названием). Фирма была участником скандала, связанного с помещением — памятником истории и культуры общей площадью 793,3 кв. м. В 2002 году правительство Москвы передало в долгосрочную аренду на 15 лет здание-памятник «Городская усадьба начала XIX века А. К. Поливанова» (Денежный переулок, 9/6) компании «НТЦ Энергосистемы» под административные цели. Позднее между властями Москвы и федеральными властями возник спор по вопросу признания права собственности на этот объект. В 2007 году через суд право было закреплено за РФ, а новый балансодержатель — «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» попросило ООО «НТЦ Энергосистемы» освободить «квадратные метры». Отстоять право аренды через суд фирма не смогла и была выселена в 2008 году, а 140 млн рублей, затраченных на ремонт объекта, ей вернули также через суд.

Арбитражный суд Москвы

Помимо этого, Ярославль Петрашов с 2017 года является председателем правления московского ТСЖ «Внуковский», которое было учреждено в 2001 году. Его учредители — Татьяна Кукура и Александр Барков.

Примечательно: Кукура также учредитель ТСЖ «Скатерный, 5а», среди соучредителей которого указана Лариса Алекперова, чьи данные совпадают с данными супруги президента «Лукойла» Вагита Алекперова, также некоторое время назад имевшей небольшой пакет акций «Лукойла». Алекперова в рейтинге Forbes «25 богатейших женщин России 2019» занимала 23-е место.

Третий соучредитель ТСЖ «Скатерный, 5а» — Вагит Шарифов, данные которого совпадают с данными бывшего вице-президента компании «Лукойл». В 2010 году пресс-служба «Лукойла» сообщила об уходе Шарифова на пенсию.

И ещё один интересный актив Петрашова — это ТСЖ «Тай». Оно учреждено в 1996 году. Ярославль Петрашов является председателем правления с 2018 года. Соучредители, помимо Петрашова, — Фикрет Алиев, Чирилло Ланфранко, ЗАО «Петрокоммерц инвест консалтинг» и Нелли Юсуфовна Алекперова, чьи данные совпадают с данными родной сестры президента «Лукойла». В свою очередь, данные Чирилло Ланфранко совпадают с данными архитектора дворца в Геленджике на мысе Идокопас, ставшего фигурантом громкого скандала в 2021 году.

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