Москва, , 05:34 — REGNUM В среду, 31 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха — +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 1 апреля в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха — +4… +6 °C.

Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с, на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +6… +11 °C днём и +2… +7 °C ночью.

В четверг, 1 апреля, днём в столице ожидается +10… +12 °C. По области +7… +12 °C. Ночью в регионе ожидается 0… +5 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью мокрый снег.

Как сообщало ИА REGNUM, городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий.

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