Москва, , 05:11 — REGNUM Кандидаты в водители, сдающие практический экзамен на получение прав, получили возможность сдавать его как на автомобилях автошкол, так и Госавтоинспекции. Об этом 30 марта сообщил руководитель ГИБДД России Михаил Черников.

Он прокомментировал вступление в силу с 1 апреля 2021 года нового административного регламента МВД РФ на водительские права и выдачи водительских удостоверений.

«Могут использовать и автомобиль Госавтоинспекции или автомобиль автошколы, — сказал Черников. — Обязательно он должен быть с левым рулём и обязательно у него должны быть установлены дополнительные педали сцепления и педаль тормоза».

Черников добавил, что новый регламент предписывает размещать на автомобиле две внешние видеокамеры, и две камеры в салоне. Кроме того, ГИБДД усложнило проверку первоначальных навыков управления автомобилем и изменило перечень ошибок на экзамене. Соответствующий приказ ведомства приказ опубликован на портале правовой информации.

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