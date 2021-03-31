Иркутск, , 05:12 — REGNUM Землетрясение, эпицентр которого находился на территории Монголии вблизи границы с Россией, утром 31 марта ощущалось в Иркутске в виде подземных толчков интенсивностью 3−4 балла. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

«Дата и время: 2021−03−31, 00:01 (08:01 по местному времени). Координаты: 51,26 широты, 100,49 долготы. Интенсивность: Иркутск, Иркутск-45 3−4 балла», — говорится в сообщении.

Напомним, только в январе 2021 года после крупного землетрясения, произошедшего 12 января в Монголии на озере Хубсугул у границы с Россией, было зафиксировано более 100 повторных подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы 31 марта вблизи границы России и Монголии.

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