Бандар-Сери-Бегаван, , 05:00 — REGNUM В Брунее за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Отмечается, что зараженные прибыли из Филиппин, Египта и Непала. При этом двое из них летели транзитным рейсом через Куала-Лумпур. Случаев локального распространения инфекции не фиксировалось в Брунее уже на протяжении 328 дней.

В настоящее время в Брунее числится 13 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в султанате выявили 210 носителей SARS-CoV-2.