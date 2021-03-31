Берлин, , 04:56 — REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в России, проходит стандартную оценку в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), сообщили 30 марта в пресс-службе правительства Германии.

Комментарий из Берлина поступил после переговоров президента России Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам», — объяснили в правительстве Германии.

Отмечается, что в ходе видеоконференции лидеры трёх стран обсудили ситуацию с пандемией COVID-19, а также возможности сертификации российской вакцины европейским агентством.

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