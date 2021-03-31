Тегеран, , 07:23 — REGNUM 30 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил на конференции «Сердце Азии», что любое мирное соглашение по Афганистану должно гарантировать право афганского народа определять свою собственную судьбу, призвав Организацию Объединенных Наций содействовать межафганским переговорам. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Говоря об усилиях Ирана по региональному сближению и вступлению Афганистана в региональные взаимодействия, Зариф в своем выступлении на конференции заявил, что установление мира и стабильности в соседней стране возможно только через переговоры.

Упомянув о соединении железных дорог Афганистана с Ираном, которое состоялось пару месяцев назад, Зариф отметил, что такой уровень сотрудничества является важным шагом на пути к формированию международной региональной железнодорожной сети.

Он также упомянул о помощи Тегерана афганским властям в борьбе с пандемией COVID-19, отметив продолжающуюся борьбу со СПИДом.

Назвав подготовку конституции Афганистана важным достижением страны, Зариф заявил, что странам региона необходимо содействовать внутриафганским переговорам, так как диктуемые некоторыми международными игроками решения являются неконструктивными.