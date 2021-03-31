Тегеран, , 07:38 — REGNUM 30 марта посол Ирана в Дамаске заявил, что недавнее всеобъемлющее соглашение между Ираном и Китаем принесет пользу не только Сирии, но и всем партнерам Исламской Республики в регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В интервью сирийской газете «Аль-Ватан» посол Ирана в Дамаске Джавад Торкабади высказал свое мнение о недавнем подписании всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Тегераном и Пекином, заявив, что документ преследует общие интересы Ирана и Сирии, а также всех партнеров Исламской Республики в регионе.

Он назвал подписание соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Китаем очень важным и сказал: «Целью этого документа является развитие отношений и укрепление экономического сотрудничества, а также торгово-экономического партнерства между двумя странами.

Посол Ирана в Сирии подчеркнул: «Это соглашение о сотрудничестве, помимо обеспечения общих интересов двух стран, также учитывает интересы Сирии и всех остальных партнеров в регионе».