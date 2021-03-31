Тегеран, , 08:34 — REGNUM 30 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и президент Афганистана Ашраф Гани обсудили в Душанбе (Таджикистан) афганский мирный процесс, а также региональные и двусторонние проблемы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Гани заявил на встрече, что Кабул готов расширять отношения с Ираном во всех областях и провести заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Он также поблагодарил соседнюю страну за неизменность позиции в отношении событий в Афганистане.

Зариф, в свою очередь, отметил необходимость скорейшего урегулирования политической ситуации в Афганистане, выразив готовность поддержать любую мирную инициативу, направленную на поддержание мира, стабильности и безопасности в соседней стране.

Глава МИД Ирана прибыл в Душанбе с двухдневным визитом для участия в министерской встрече инициативы «Сердце Азии — Стамбульский процесс» и переговоров с высокопоставленными должностными лицами ряда государств.