Тегеран, , 08:41 — REGNUM 30 марта официальный представитель иранского правительства заявил, что США не должны каким-либо образом препятствовать или ограничивать экспорт зарубежных вакцин от COVID-19 в Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Али Рабиеи заявил, что страна не допустит, чтобы подобные бесчеловечные поступки стали препятствием для получения своевременного доступа иранцев к вакцине. Он также отметил, что внутри страны нет никаких барьеров для импорта зарубежных вакцин, подчеркнув тот факт, что любая страна, которая имеет возможность импортировать вакцину, может сделать это.

Представитель правительства сообщил, что Иран намерен закупить 42 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции. Он отметил, что ещё 2,8 миллионов доз вакцины должны были быть доставлены в страну, однако этого не произошло, так как поставка вакцин происходит с задержкой ввиду трудностей, связанных с логистикой.

Далее Рабиеи сообщил, что поставки вакцин из России, Китая и COVAX поступят в Иран в ближайшие дни.