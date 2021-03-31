Тегеран, , 08:42 — REGNUM 30 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его таджикский коллега Сироджидин Мухриддин рассмотрели последнюю ситуацию в двусторонних отношениях и сотрудничестве двух стран по афганской проблематике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Коснувшись плодотворных переговоров с президентом Таджикистана, Зариф выразил готовность Ирана расширять и углублять двусторонние отношения с братским государством.

Мухриддин охарактеризовал общую культуру и историю трех стран (Ирана, Таджикистана и Афганистана) как бесценное богатство для всех трех народов и подтвердил волю своей страны расширять трехстороннюю экономическую активность по развитию инфраструктуры, включая активизацию транзитных и железнодорожных мощностей между тремя государствами.

Ранее Зариф провёл переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсудив с нимвопросы взаимного сотрудничества в ряде областей. Стороны также отметили важную роль совместной комиссии по сотрудничеству между двумя странами.

Кроме того, представители двух стран призвали к сотрудничеству в борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком и трансграничной организованной преступностью.