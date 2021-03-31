Тегеран, , 07:42 — REGNUM 30 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 91 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 569. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа обнаружено 10 250 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1039 человек были госпитализированы», — сказала Лари. Она отметила, что с учетом 91 новой смерти общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 62 569.

Лари отметила, что 1 608 807 пациентов из общего числа 1 875 234 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, около 3953 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Далее она сообщила, что к настоящему времени по всей стране было проведено 12 751 397 диагностических тестов на смертельный вирус.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила более 127 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 800 000 человек погибли.