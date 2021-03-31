Екатеринбург, , 04:57 — REGNUM В Казахстан для вакцинации от COVID-19 российских военнослужащих, сотрудников учреждений Минобороны России и членов их семей 30 марта доставили партию препарата «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ.

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Вакцину в Казахстан доставил военно-транспортный самолёт Ан-12 ЦВО. Груз, для транспортировки которого были созданы необходимые условия, сопровождали военные медики.

«Препарат получат лётчики вертолётной эскадрильи, военнослужащие авиационной комендатуры и персонал российского военного госпиталя. Также привиться вакциной смогут члены семей военнослужащих и гражданский персонал», — отмечается в сообщении.

Вакцинирование российских военнослужащих осуществляется на добровольной основе, с соблюдением всех необходимых мер санитарной защиты. Перед началом каждой процедуры вакцинируемые проходят комплексный медицинский осмотр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах России по состоянию на 29 марта выявлено более 500 носителей коронавирусной инфекции.

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