Тегеран, , 07:29 — REGNUM 30 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов на встрече рассмотрели вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Встреча состоялась в Таджикистане на полях конференции «Сердце Азии». Министры иностранных дел двух стран обсудили последние события на Кавказе, а также двустороннее сотрудничество на Каспии, подчеркнув необходимость расширения взаимодействия в ряде областей.

Ранее Зариф провел еще одну встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, на которой стороны рассмотрели пути взаимного сотрудничества в области экономики, торговли, энергетики, промышленности, транспорта, науки и культуры. В ходе встречи представители двух стран отметили важность создания Совместной комиссии по сотрудничеству между Ираном и Таджикистаном.

Министр иностранных дел Ирана также встретился с индийским и афганским коллегами, а также с исполнительным секретарем СВМДА.

В состав стран-участниц конференции «Сердце Азии» входят Иран, Афганистан, Таджикистан, Пакистан, Китай, Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан, Турция, Азербайджан, Саудовская Аравия и ОАЭ.