Тегеран, , 07:27 — REGNUM 30 марта миссия Ирана при ООН заявила в своем твиттере, что Соединенным Штатам необходимо не предложение присоединиться к ядерной сделке (СВПД), а политическое решение. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН написало в своем твиттере, что страна активно поддерживает связь с остальными участниками Совместного всеобъемлющего плана действий, известного как иранская ядерная сделка.

«Для того, чтобы США присоединились к СВПД, не требуется никаких предложений. Требуется исключительно политическое решение страны в полоний мере и в срочном порядке выполнить все свои обязательства по соглашению и соблюдать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН», — говорится в твите.

Администрация президента США Джо Байдена ясно заявила, что готова присоединиться к ядерной сделке, однако власти страны еще не сделали первого шага. По мнению официальных лиц Ирана, именно американская администрация должна пойти первой на уступки, поскольку Вашингтон прекратил участие в ядерной сделке, несмотря на полное соблюдение Тегераном своих обязательств.

Как сообщило ранее информационное агентство The Politico со ссылкой на официальные источники в администрации Байдена, США собираются предложить на этой неделе план по выходу из сложившегося тупика.