Владивосток, , 04:33 — REGNUM В Приморье четыре филиала краевого предприятия «Примлес» получили новые легковые внедорожники УАЗ «Хантер», которые будут использовать для патрулирования и охраны лесов и решения других задач, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Автомобили 30 марта распределили в Сергеевский, Чугуевский, Тернейский и Уссурийский районы. Технику закупили за счет целевой субвенции федерального бюджета.

«Эти машины позволят нашим специалистам эффективнее патрулировать леса, выявлять лесные пожары на ранних стадиях, бороться с незаконными рубками. Автомобили поступили на самые «горимые» территории», — пояснил руководитель «Примлеса» Анатолий Непочатых.

В 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», национального проекта «Экология» предусмотрено около 100 млн рублей на закупку различной техники для краевых учреждений лесной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хасанском районе Приморья 16 марта рядом с посёлком Краскино тушили природный пожар площадью около 80 га.