Красноярск, , 04:41 — REGNUM Всеармейский конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш» стартовал 30 марта на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» на юге Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа на сайте Минобороны РФ.

Отборочные состязания армейских команд пройдут в горах Западного Саяна в рамках Армейских международных игр 2021 года. После торжественного открытия соревнований его участники получили оружие, прошли мандатную и медицинскую комиссии.

Для участия в соревнованиях, сочетающих альпинизм и лыжи, на базу «Ергаки» прибыли команды всех военных округов, Воздушно-десантных войск, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала В.Ф. Маргелова, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, Военного института физической культуры, женская сборная ВС РФ, команда Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и команда Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года на базе центра «Ергаки» в Красноярском крае прошли отборочные состязания Центрального военного округа на всеармейский конкурс по альпинизму «Эльбрусское кольцо» среди подразделений, выполняющих задачи в горной местности.

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