Каракас, , 04:25 — REGNUM Страны Запада устроили информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» из-за зависти, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

«Против России идет атака зависти, потому что Россия произвела в рекордные сроки вакцину, самую сильную и безопасную в мире», — заявил он.

Мадуро подчеркнул, что западные страны выбрали путь атаки на Россию вместо договоренностей о производстве и использовании российского препарата. Также глава Боливарианской Республики поблагодарил Россию за поставки вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с российским вице-премьером Юрием Борисовым. На заседании обсуждалась текущая повестка и вопросы сотрудничества Москвы и Каракаса по экономике, транспорту и здравоохранению.

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