Любляна, , 04:16 — REGNUM Протестующий против карантинных ограничений, который подошел к зданию словенского парламента с бензопилой в руках, был задержан охраной этого законодательного органа, 30 марта сообщило «Радио и телевидение Словении».

Мужчина привел вместе с собой собаку, которую держал на поводке. Подойдя к главному входу в здание он запустил бензопилу и начал кричать. Задержанного передали полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Лондоне были задержаны 33 протестующих, которые участвовали в марше против карантинных ограничений в Великобритании.

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