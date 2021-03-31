Якутск, , 04:09 — REGNUM В Якутии в преддверии пожароопасного периода создали арктическое отделение авиалесоохраны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«К пожароопасному сезону мы готовимся серьезно, в прошлом году у нас было реально очень много пожаров. С точки зрения работы на будущее мы должны работать по двум направлениям. Во-первых, добиваться увеличения федерального финансирования для того, чтобы как можно больше пожаров тушить. С другой стороны, мы должны усиливать нашу республиканскую группировку. В этом году мы впервые за постсоветское время в этом направлении сдвинулись», — сказал Якутии Айсен Николаев и добавил, что арктическое отделение авиалесоохраны будет базироваться в Батагае.

Именно там в последние годы стало много пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень пожарной опасности в российских лесах повысится в апреле, согласно климатическим прогнозам, сообщил министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов.