Улан-Батор, , 04:41 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы 31 марта вблизи границы России и Монголии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 03:01 мск (08:01 по местному времени). Эпицентр подземных толчков располагался в 273 км к юго-западу от российского города Ангарска (225 тысяч человек, Иркутская область) и на 29 км юго-западнее монгольского села Турт (население 2100 человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 4,6 зарегистрированы на востоке Австрии.

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