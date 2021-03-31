Прага, , 03:58 — REGNUM Два человека погибли в результате падения недалеко от Праги двухместного вертолета Heli-Sport CH-77 Ranabot. Об этом сообщила представитель полиции Чехии Михаэла Рихтерова 30 марта в ходе пресс-конференции.

По ее словам, аппарат упал с высоты 90 метров в районе населенного пункта Добржиховице. Рихтерова отметила, что причины катастрофы и личности погибших устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в американском штате Аляска разбился вертолет, в результате чего погибли пять человек, в том числе самый богатый гражданин Чехии Петр Келлнер.

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