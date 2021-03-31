Ораньестад, , 03:59 — REGNUM Премьер-министр расположенного в Карибском море острова Аруба (владение Нидерландов) Эвелин Вевер-Крус уходит в отставку в связи с коррупционным скандалом. Об этом 30 марта сообщает агентство Reuters.

Глава правительства самоуправляемого государственного образования, расположенного вблизи берегов Венесуэлы, приняла решение о своей отставки после того, как несколько членов партии из её коалиции были заподозрены в хищении государственных средств. По данным агентства, также ожидается роспуск парламента.

Отмечается, что экономика Арубы в результате пандемии коронавируса потеряла около 25% дохода из-за радикального снижения туристического потока.

Напомним, Аруба, которая является самым западным из Малых Антильских островов, выделилась в самостоятельное государственное образование в составе Нидерландов в 1986 году. Население острова составляет около 120 тысяч человек.