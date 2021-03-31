Пекин, 31 марта, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Если НАТО отменит ограничения Пятой статьи своего Устава, мировая война станет еще ближе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Они говорят о том, что они могут принять в НАТО страны, которые имеют территориальные конфликты. Если они принимают в НАТО Грузию и Украину, то тогда Пятую статью можно применить по отношению к Абхазии и Осетии немедленно, или по отношению к Крыму, или по отношению к Донбассу», — заявил Кургинян.

По его словам, вопрос состоит в том, насколько НАТО серьезно в намерении снять ограничения Пятой статьи Устава НАТО, который напрямую запрещает принятие в ряды организации страны с неразрешенными территориальными конфликтами. Он также отметил, что это есть лишь частное проявления новой стратегии НАТО по отношению к России.