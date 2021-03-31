Бразилиа, , 03:36 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев излечения от коронавирусной инфекции в Бразилии достигло 11 074 483. Об этом 30 марта сообщает на своем сайте бразильское министерство здравоохранения.

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Днем ранее указанный показатель составлял 10 969 247 человек. При этом за последние сутки в стране было выявлено 84 494 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2 и число зафиксированных фактов инфицирования с начала пандемии составило 12 658 109.

Также за 24 часа в Бразилии от осложнений при COVID-19 скончались 3780 пациентов, а за весь период наблюдений по этой причине на бразильской территории умерло 317 646 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араухо ушел в отставку после критики со стороны парламента по поводу нехватки в стране вакцин от коронавирусной инфекции.

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