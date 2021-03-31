Якутск, , 03:36 — REGNUM В Якутии построено более 2700 км магистральных газопроводов (МГ) и около 5000 км распределительных сетей. 104 сельских поселения газифицированы в 10 муниципальных районах. Газ поступает к 626 объектам социальной инфраструктуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Необходимо продолжить дальнейшую газификацию населённых пунктов заречной, вилюйской групп районов с применением новых подходов, в том числе использовать сжиженный природный газ для газификации удаленных населённых пунктов. В ближайшее время правительство республики должно решить вопрос перевода на автономную газификацию пилотного насёленного пункта — села Качикатцы Хангаласского района», — сказал на прошедшем 30 марта совещании глава Якутии Айсен Николаев.

В рамках программы перехода с централизованного на индивидуальное газовое отопление в газифицированных населенных пунктах на 2020−2024 годы запланирован переход на газовое отопление 1898 домовых хозяйств в семи пилотных населенных пунктах Чурапчинского, Вилюйского и Горного районов республики. Также будут подключать и новострои к сетям газораспределения в Якутске, в Намском, Мегино-Кангаласском и Вилюйском районах.

На данный момент в Якутии 33% от общего числа котельных работают на газовом топливе, 49% — на угле. За два последних года построено и реконструировано восемь котельных с переводом на газовое топливо. За три ближайших года планируется строительство и техническое перевооружение 24 котельных. На территории республики в перспективе возможен перевод на потребление сжиженного газа 48 объектов теплоснабжения в восьми районах.

В 2021 году намечается ввод в эксплуатацию новой газофракционной установки на Якутском ГПЗ, позволяющей производить дополнительную осушку магистрального газа и увеличить выработки СУГ до 16 тыс. тонн в год. Также будет введена в строй новая головная газораспределительная станция Якутска производительностью 240 тыс. куб. м/час взамен устаревшей.

Запланирована реконструкция и ремонт 16 газораспределительных станций и 13 газорегуляторных пунктов. Общее количество бесхозяйных газовых объектов — 7841. Разработаны и утверждены планы по их оформлению в муниципальную собственность до 2027 года.

Айсен Николаев подчеркнул важность газификации индивидуального жилого сектора и усиления программы оказания единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию индивидуальных жилых домов. Он поручил увеличить объемы субсидирования малоимущим от 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей в связи с подорожанием стоимости оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области приступили к строительству газопровода в посёлке Новикова Исетского района. Свои дома к сетям газоснабжения смогут более 100 семей.